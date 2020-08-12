Директор координационного центра Общероссийского народного фронта по восстановлению экономики, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением об уменьшении имущественного налога для семей как минимум с тремя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает в четверг РАПСИ.

В ОНФ напомнили, что сегодня многодетным семьям предоставляется льгота: из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, которая умножается на количество детей. Семин предложил увеличить не облагаемую налогом норму с расчетом до 18 кв. м на одного ребенка.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи, что отвечает целям нацпроекта демографии по улучшению благополучия людей. Это предложение входит в комплекс мер поддержки граждан в области имущественных налогов, разработанных нами. На прошлой неделе мы обратились в Минстрой и Минэкономразвития с инициативой освободить от уплаты подоходного налога граждан, которые продают в 2020 году недорогую недвижимость», — заявил Семин.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов также подчеркнул актуальность данного предложения.



«В условиях роста безработицы актуальна поддержка семей, уже имеющих троих и более детей, а также формирование дополнительных стимулов для семей, которые находятся в стадии планирования третьего ребенка. На данный момент многие многодетные семьи живут в стесненных условиях — в квартирах площадью не более 45—65 квадратных метров. Для них, например, принятие инициативы по налоговому вычету 18 «квадратов» на каждого ребенка будет означать отсутствие налоговых платежей», — заключил Кирьянов.