Экономика России легче перенесет вторую волну пандемии коронавируса, если таковая будет. Прежде всего благодаря накопленному с начала этого года опыту, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Вторая волна будет уже не такой глубокой с точки зрения последствий, поскольку мы уже научились работать с пандемией...», — сказал Аксаков на форуме «Индустрия гостеприимства» в Севастополе.

По его мнению, экономические последствия пандемии удастся преодолеть не менее чем через год. «Если говорить об экономических последствиях, то они более серьезные и требуют перегруппировки всей нашей экономики: какие-то деньги не поступили куда-то, создали проблемы в целой системе по цепочке, и чтобы цепочки восстановить, требуется время, довольно длительное. Думаю, выйдем только к 2022 году в нормальный режим», — отметил собеседник.

Аксаков указал также, что первая в мире вакцина зарегистрирована в России, есть средства предупреждения заболевания. «И инфраструктурно мы готовы проблемы решать, и врачи опыт накопили — понятно, как с этим бороться», — указал он.