Российские компании из-за ситуации с пандемией коронавируса потеряли в совокупности 1,6 трлн рублей за март, апрель и май текущего года, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Доходность компаний на треть (снизилась); 1,6 триллиона рублей потеряли по прибыли все компании России совокупно», — заявил он на онлайн-форуме «Машук-2020».

Эти данные подтверждает исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным исследования, за три весенних месяца российский бизнес получил прибыль в размере 1,4 трлн рублей. При этом прибыльные предприятия, доля которых составляет около 64%, получили доход в размере 3,05 трлн рублей, а оставшиеся 36% убыточных бизнесов сгенерировали 1,65 трлн рублей убытка.