Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 11 копеек. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,48 рубля (минус 23 копейки). Курс евро на 10:14 мск равнялся 86,85 рубля (плюс 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов Владислав Антонов, если доллар в четверг утром останется торговаться выше 73,2 рубля, то к концу недели давление на рубль вырастет. По техническому анализу идеальным сценарием на четверг является боковое движение в диапазоне 72—74 рублей, отмечал эксперт.

«Рубль проигнорировал внешний позитив, в паре с долларом снова уйдя ближе к отметке 74. Пока поводов для пробития этого уровня нет. Более того, сегодня ждем ухода пары доллар/рубль к 73, а возможно, и чуть ниже», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.