Граждане смогут регистрироваться на сайтах интернет-магазинов, банков, образовательных сервисов, туроператоров и других онлайн-ресурсах с помощью мобильного ID, то есть по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля. Об этом пишут «Известия» . Новое решение для рынка онлайн-коммерции тестирует «большая четверка» мобильных операторов, рассказали в компаниях.

Так, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться при помощи мобильного ID, пользователю нужно ввести номер телефона и подтвердить вход кликом на push-уведомление. Команда для уведомления будет отправляться в зашифрованном формате, расшифровать который можно лишь индивидуальным ключом сим-карты, пояснили в «МегаФоне». Мобильный ID принимает запросы только от зарегистрированных на платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции. Как отметили в «МегаФоне», в сервисе «КупиКупон» решение «Мобильный ID» уже работает. Также оно функционирует в сервисе «МегаФон ТВ» и используется для авторизации Wi-Fi в офисе компании.

У «ВымпелКома» технология доступна для пользователей мобильного приложения mWellness для спорта и здорового питания. Оператор тестирует мобильный ID и внутри собственных сервисов для доступа сотрудников к корпоративным ресурсам. Мобильный ID в МТС уже работает в недавно запущенном маркетплейсе облачного гейминга, оператор собирается предоставлять сервис корпоративным клиентам, отметили в компании. Tele2 прорабатывает технологию с пятью участниками из сферы e-commerce, IT-компаниями и заказчиками из государственного сектора. Мобильный ID работает на любых телефонах, включая кнопочные.

По словам экспертов, мобильный ID дополняет уже существующие решения других компаний. В условиях, когда потребность в онлайн-доступе и покупках через Интернет существенно возрастает, подобные решения будут становиться популярнее. Спустя год после запуска мобильного ID 10—20 тыс. магазинов и онлайн-сервисов смогут воспользоваться услугой, считают эксперты. Драйвером роста количества подключений станет внедрение электронных паспортов, а также развитие государственных IТ-сервисов. Через год сервисом будут пользоваться от 5 млн до 15 млн абонентов, прогнозируют эксперты.