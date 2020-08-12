Свыше 20% россиян считают, что главным минусом «удаленки» являются члены семьи, которые отвлекают от работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Роструда «Работа в России». По данным опроса, для 21,1% россиян минус удаленной работы заключается в том, что трудно организовать свой рабочий день, 13,17% жалуются на слабую коммуникацию с коллегами, 12,47% респондентов заявили, что продолжают работать после окончания рабочего дня. Еще 5,59% жалуются на одиночество во время удаленной работы. Каждый четвертый россиянин (24,82%) отметил, что минусов у «удаленки» нет.

Как показал опрос, основным плюсом дистанционной занятости 35,17% россиян назвали экономию времени на дорогу, 17,03% рассказали о возможности выбора своего места работы, 14,96% увидели главный плюс в том, что легче спланировать свой рабочий день. Для 8,29% основным плюсом такой работы оказалось неучастие в сплетнях и офисной жизни. При этом четверть респондентов (24,54%) не увидела плюсов в удаленной занятости.

Исследование проводилось на портале Роструда «Работа в России» в мае — июне 2020 года. В нем приняли участие более 55 тыс. человек.