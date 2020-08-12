Долг федерального правительства на фоне кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы, пишет РБК , ссылаясь на ежемесячную статистику Минфина и ЦБ. Положительная разница между активами и долгом наблюдалась с лета прошлого года.

Как следует из обзора банковской системы ЦБ, 1 апреля рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках, достигли рекордных 17 трлн рублей. На ту же дату федеральный госдолг составлял 14,5 трлн рублей. Таким образом, финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн рублей. Госдолг и резервы почти сравнялись 1 июня, а на 1 июля госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн рублей, показывает статистика ЦБ и Минфина. Во II квартале депозиты правительства сокращались (на 3,8 трлн рублей за квартал), а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель — июнь на 834 млрд рублей, а внешний долг сокращался.

Тенденция обусловлена разбалансировкой федерального бюджета в этом году: Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Дополнительные расходы 2020 года в размере более 3 трлн рублей предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних госзаимствований и использования рублевых остатков на счетах.

Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, которая была заключена еще до пандемии. Покупка обошлась правительству в 2,1 трлн рублей. Половина денег ФНБ, заплаченных за банк, почти сразу вернулась в федеральный бюджет: ЦБ перечислил Минфину 1,1 трлн рублей, которые позволят частично финансировать антикризисные расходы этого года. Депозиты Минфина в иностранной валюте также сокращаются из-за ежемесячных продаж долларов, евро и фунтов согласно бюджетному правилу. В апреле — июне Минфин продал валюту в эквиваленте 475 млрд рублей. Вырученные рубли направляются на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов бюджета для поддержания расходов. Рублевые депозиты федерального правительства в июне сократились на 765 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Средства пошли на финансирование бюджетного дефицита, составившего в июне 682 млрд рублей. Всего Минфин планирует задействовать в этом году до 1 трлн рублей рублевых остатков прошлого года.

В 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн рублей (около 5% ВВП), оценивало Министерство финансов в июле. Из них около 4 трлн рублей будут профинансированы за счет чистых внутренних заимствований. Fitch прогнозирует, что федеральный госдолг возрастет по итогам 2020 года до 15,8% ВВП с менее 13% ВВП в конце 2019-го. Депозиты федерального правительства в 2020 году составят 13—14% ВВП, следует из доклада Fitch. В нем также говорится, что к концу 2020 года разница между госдолгом и активами правительства достигнет 1,9—2,9 трлн рублей (сейчас около 1,5 трлн рублей). За пределами 2020 года разрыв между госдолгом и депозитами, вероятно, замедлит рост и стабилизируется к 2022 году.