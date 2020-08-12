ЦБ установил официальные курсы валют на 14 августа.
ЦБ установил официальные курсы валют на 14 августа.
Курс доллара повысился на 37,16 копейки, составив 73,6067 рубля (73,2351 рубля на 13 августа). Курс евро увеличился на 1 рубль 8 копеек, до 87,0399 рубля (85,956 рубля на 13 августа).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 13:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,47 рубля (минус 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,95 рубля (плюс 11 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,4—73,78 рубля за доллар и 87,78—87,24 рубля за евро.
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