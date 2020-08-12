ЦБ установил официальные курсы валют на 14 августа.

Курс доллара повысился на 37,16 копейки, составив 73,6067 рубля (73,2351 рубля на 13 августа). Курс евро увеличился на 1 рубль 8 копеек, до 87,0399 рубля (85,956 рубля на 13 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 13:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,47 рубля (минус 25 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,95 рубля (плюс 11 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,4—73,78 рубля за доллар и 87,78—87,24 рубля за евро.