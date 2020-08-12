В июле через сервис совершено около 25 тысяч операций на сумму 190 млн рублей. Это превышает апрельский показатель в 3 раза по количеству переводов и в 2 раза — по объему операций. По сравнению с февралем показатели выросли в 4 и 3,5 раза соответственно. Средняя сумма переводов через СБП составляет 7500 рублей.

«Банк ЗЕНИТ запустил систему быстрых платежей в январе 2020 года и постоянно работает над расширением возможностей для клиентов. Количество совершаемых операций показывает стабильный ежемесячный рост: по сравнению с первым кварталом число входящих переводов выросло в 3 раза, исходящих — в 2 раза. Драйверами роста стали подключение Сбербанка к СБП и отмена ЦБ комиссии за перевод через систему в пределах 100 тыс. рублей», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

СБП доступна клиентам Банка ЗЕНИТ в приложениях на Android и на iOS. Лимит на одну операцию составляет 150 тыс. рублей, месячный лимит — 1 млн рублей. Для перевода денежных средств клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму и ввести сообщение (опционально). Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. В дальнейшем клиенты Банка ЗЕНИТ смогут совершать платежи в торгово-сервисных предприятиях, в том числе с использованием QR-кода.