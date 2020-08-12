Дивиденды заплатили шесть фондов из 29, аккумулирующих пенсионные накопления.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании (ОПС), за 12 месяцев выплатили акционерам почти 36 млрд рублей дивидендов, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствуют отчетности НПФ за прошлый год и за первое полугодие этого года. Всего дивиденды заплатили шесть фондов из 29, аккумулирующих пенсионные накопления.
Таким образом, суммарный капитал пяти крупнейших фондов (за минусом резерва по ОПС, страхового резерва, а также промежуточной прибыли) за год сократился в 1,8 раза, с 35 млрд рублей до 20 млрд. Всего же собственные средства крупнейших фондов, работающих с пенсионными накоплениями, уменьшились на 20% до 41,7 млрд рублей. На конец первого полугодия крупнейшим обладателем капитала из НПФ, работающих с ОПС, являлся «Газфонд Пенсионные накопления» (около 12,3 млрд рублей), пока еще не начавший выплачивать дивиденды.
По действующим вознаграждениям НПФ по ОПС, включающим постоянную и переменную части, доход фондов за прошлый год составил почти 59,6 млрд рублей. Основные траты из этой суммы не превысили 25 млрд рублей и пошли на вознаграждение управляющим компаниям, спецдепозитариям, а также на операционные расходы. По счетам застрахованных лиц за прошлый год было разнесено 205,8 млрд рублей.
По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, в условиях стагнации и отсутствия какого-либо развития системы ОПС фонды за счет слишком высоких ставок вознаграждения по продукту, который не требует больших издержек, получают доходы. Таким образом, отмечает эксперт, крупные фонды превратились в стабильные источники дивидендов для своих владельцев.
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