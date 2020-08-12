Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании (ОПС), за 12 месяцев выплатили акционерам почти 36 млрд рублей дивидендов, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют отчетности НПФ за прошлый год и за первое полугодие этого года. Всего дивиденды заплатили шесть фондов из 29, аккумулирующих пенсионные накопления.

Таким образом, суммарный капитал пяти крупнейших фондов (за минусом резерва по ОПС, страхового резерва, а также промежуточной прибыли) за год сократился в 1,8 раза, с 35 млрд рублей до 20 млрд. Всего же собственные средства крупнейших фондов, работающих с пенсионными накоплениями, уменьшились на 20% до 41,7 млрд рублей. На конец первого полугодия крупнейшим обладателем капитала из НПФ, работающих с ОПС, являлся «Газфонд Пенсионные накопления» (около 12,3 млрд рублей), пока еще не начавший выплачивать дивиденды.

По действующим вознаграждениям НПФ по ОПС, включающим постоянную и переменную части, доход фондов за прошлый год составил почти 59,6 млрд рублей. Основные траты из этой суммы не превысили 25 млрд рублей и пошли на вознаграждение управляющим компаниям, спецдепозитариям, а также на операционные расходы. По счетам застрахованных лиц за прошлый год было разнесено 205,8 млрд рублей.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, в условиях стагнации и отсутствия какого-либо развития системы ОПС фонды за счет слишком высоких ставок вознаграждения по продукту, который не требует больших издержек, получают доходы. Таким образом, отмечает эксперт, крупные фонды превратились в стабильные источники дивидендов для своих владельцев.