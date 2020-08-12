Московская биржа в 2021 году начнет продавать валюту лотом в 1 цент, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов.

«Мосбиржа в 2021 году начнет торги валютой с лотом менее одной тысячи долларов. Мосбиржа в 2021 году начнет торги валютой на суммы от одного доллара до одной тысячи, минимальный лот 0,01 доллара равен одному центу», — сказал Пискулов на семинаре для журналистов.

«Мы развиваем проект в кооперации с фондовым рынком биржи, где участникам необходимо конвертировать «хвосты», оставшиеся после сделок. Думаю, в первой половине следующего года станет возможной покупка на минимальную сумму в один доллар, но с точностью до одного цента, например два доллара и 55 центов», — добавил Пискулов.

В начале года директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что торговая площадка намерена запустить торги микролотами валюты — до 1 тыс. долларов или евро. В настоящее время на валютных торгах Московской биржи один лот составляет 1 тыс. долларов и 1 тыс. евро.