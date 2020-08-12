Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года». Документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу величина прожиточного минимума за II квартал выросла по отношению к I кварталу 2020 года на 5,3—6,5% в зависимости от группы населения.

Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2020 года на душу населения в размере 11 468 рублей, для трудоспособного населения — в размере 12 392 рублей, для пенсионеров — в размере 9 422 рублей, для детей — в размере 11 423 рублей.

«Величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%», — указано в пояснительной записке к проекту приказа.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в целом по России устанавливается нормативным правовым актом Минтруда по согласованию с Министерством экономического развития и Министерством финансов. Исчисление величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года произведено на основании потребительской корзины в целом по РФ и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за апрель, май, июнь 2020 года.

Как следует из данных Росстата, которые представил Минтруд, потребительские цены выросли во II квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом на 1,6%. «По данным Росстата, индекс потребительских цен во II квартале 2020 года к предыдущему кварталу составил 101,6%. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 6,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 103%», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания росли, на другие — снижались. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.



Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, напоминает Минтруд.