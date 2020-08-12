Исследование по итогам I полугодия 2020 года было подготовлено сервисом Бробанк.ру. Оценка охватывала 150 крупнейших отечественных банковских структур, из которых затем был составлен Топ-50. Эксперты также выделили «Кубань Кредит», как один из немногих банков который улучшил свою позицию в рейтинге в сравнении с данными за I квартал 2020 года.

В целом за II квартал 2020 года объем денег граждан на срочных вкладах в банках России уменьшился. Это обусловлено последствиями ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.