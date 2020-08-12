Она была приурочена к Международному дню бездомных животных, который в этом году отметят 15 августа.

Акция проводилась в течение недели, к ней присоединились более 300 сотрудников Банка. Их силами собрано порядка 150 килограммов корма для питомцев приюта и несколько пакетов с необходимыми лекарственными препаратами. Они были сегодня переданы в «Краснодог».

«Краснодог» – единственный официально зарегистрированный в Краснодаре приют для бездомных кошек и собак, который существует на пожертвования граждан и коммерческих структур. В настоящее время здесь находится на содержании около 500 животных, как правило, больных и пострадавших от несчастных случаев. За более чем 16 лет своей деятельности «Краснодог» нашел новый дом для 12 000 четвероногих любимцев.

На протяжении многих лет «Кубань Кредит» и приют связывают добрые отношения. Коллектив Банка всегда охотно откликается на просьбу помочь питомцам учреждения. Ранее в этом году кредитная организация перечисляла финансовые средства на содержание «Краснодога».