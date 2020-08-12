Каждый шестой владелец (16%) бизнеса обращает внимание на знаки зодиака соискателей, и лишь 5% HR-специалистов учитывают знак зодиака кандидата, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака кандидатов. HR-специалисты меньше внимания обращают на астрологические особенности: только 5% рекрутеров ответили положительно. Однако большинство собственников бизнеса (74%) и HR-менеджеров (85%) не смотрят на знак зодиака потенциального сотрудника. Суммарно 20% респондентов отметили, что обращают внимание на такую деталь в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат», — отмечается в исследовании.

По его данным, 75% работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% респондентов смотрят на знак зодиака кандидата на должность офис-менеджера. Еще 45% участников опроса рассказали, что для них важен знак зодиака у будущих сотрудников, которые претендуют на работу в сфере продаж и обслуживания. На знак зодиака IT-специалиста смотрит каждый пятый владелец бизнеса или HR-специалист, 15% работодателей важны астрологические характеристики соискателей на позицию маркетолога и столько же — курьера. Больше половины (52%) собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. А среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах.

В компаниях, где количество сотрудников превышает 100 человек, 100% работодателей считают указание знака зодиака в резюме соискателей необходимым параметром, 71% представителей бизнеса, у которых работает от 51 до 100 сотрудников, ответили положительно на вопрос об указании знака зодиака. Среди владельцев компании со штатом менее 50 сотрудников так ответили меньше половины респондентов — 46%.

Большинство соискателей (72%) рассказали, что не читают гороскопы, когда им необходимо принять решение о смене работы. Каждый четвертый участник опроса отметил, что при поиске новой работы сверяется с прогнозами. Каждый пятый соискатель ответил, что интересуется гороскопом перед собеседованием на новое место работы, но 80% не сверяются с астрологическими прогнозами перед встречей с потенциальным работодателем.