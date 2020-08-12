У россиян может появиться возможность взять заем по биометрии в банкомате кредитной организации, где они ранее не обслуживались, пишут «Известия» . Возможность запуска такого функционала изучает Промсвязьбанк. Получить кредитные и депозитные продукты смогут не только действующие клиенты банка, которым уже открыли счет по стандартной процедуре в отделении, но и люди, раньше в банке не обслуживавшиеся, после прохождения удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Как рассказал директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров, возможность выдачи кредитов более чем в 1,8 тыс. банкоматов для уже действующей клиентской базы в кредитной организации была запущена ранее. В банке считают, что АТМ — это самый удобный и популярный способ офлайн-взаимодействия, также технологии позволяют использовать его как канал идентификации и продаж.

Разработкой похожего сервиса занимаются также в Московском Кредитном Банке, предполагается, что клиенту после идентификации непосредственно через банкомат будут доступны продукты кредитной организации, оформить их можно будет в самом устройстве. Пока рассматривается вариант выдачи займа гражданам, которые ранее уже обслуживались в банке. Возможность оформления кредита через устройство самообслуживания также прорабатывается в ВТБ и УБРиР, сообщили их представители. Банк ДОМ.РФ планирует позволить гражданам подавать заявку на потребкредит через банкомат с выдачей денег в офисе, мобильном приложении или через курьера. После этого будет реализована выдача займов через АТМ без обращения в офис банка, но только для действующих клиентов, отметили в банке.

По словам экспертов, благодаря слепкам лица и голоса из ЕБС россияне смогут получать кредиты не только в банкоматах, но и через веб-сервисы (на сайтах, в онлайн-приложениях). Для многих получение займа через смартфон может оказаться более привлекательным, чем поход к банкомату, а кредитные организации смогут привлечь новых клиентов, выдавая им займы через банкомат. Также слепок из ЕБС поможет защитить граждан от применения мошенниками потерянных документов при получении кредита, пояснили эксперты. По их мнению, основной риск функционала — нарушение сохранности биометрических данных. Также есть опасность выдачи кредита мошеннику, который выдает себя за другого человека.