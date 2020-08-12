Вчера рынки акций и доходности облигаций шли вверх – у инвесторов возвращался аппетит к риску на фоне надежд на вакцину против Covid-19. По итогам дня индекс РТС прибавил 0,9% до 1 307 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 1,6% до 3 053 пунктов на фоне восстановления акций золотодобывающих компаний и роста акций нефтедобывающего и банковского секторов. Цены на золото и серебро немного выросли после снижения во вторник – XAU +0,6% @ 1 923 и XAG +2,5% до 25,44 соответственно. Курс рубля находился под давлением и ослаб на 0,8% до 73,71 руб./долл. на фоне ослабления валют EM (TRY -0,9%) и BRL (-1,1%). Цены на нефть оставались сильными – Brent подешевела на 0,2% до 45,35 долл./барр. Европейские рынки акций шли вверх (индекс StoxxEuro600 повысился на 1,1%); в лидерах роста были акции банковского сектора.

Мы ожидаем, что рост на российском рынке акций сегодня продолжится: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет идти вверх на фоне улучшения настроения в мире – рыночные тренды возвращаются к продаже доллара и покупке драгметаллов и компаний ИТсектора. Мы ожидаем, что сегодня рост рынков будет сдерживаться ожиданиями решения по поводу пакета финансовой помощи США; кроме того, в эти выходные состоится встреча по поводу выполнения Первого этапа торговой сделки между США и Китаем. Вчера, поздно вечером, состоялся квартальный пересмотр индекса MSCI, и локальные акции Яндекса А класса, как и ожидалось, были включены в состав расчетной базы индекса (см нашу заметку ниже).

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Росстат сообщил о снижении цен на 0,1% с начала месяца по состоянию на 10 августа; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщил вчера Росстат, цены в России снизились на 0,1% с начала месяца по состоянию на 10 августа. С одной стороны, мы считаем это позитивной новостью, так как мы прогнозировали снижение цен на 0,1% м/м по итогам августа и, таким образом, фактическая динамика цен соответствует нашим ожиданиям; это также говорит в пользу нашего годового прогноза по инфляции на уровне 3,6% г/г на 2020. С другой стороны, в случае более сильной дефляции мы должны беспокоиться по поводу траектории конечного спроса – тот факт, что в этом году поездки заграницу пока закрыты, как ожидалось, должен поддержать внутренний спрос и сдержать дефляционное давление. В любом случае мы по-прежнему считаем, что ЦБ понизит ключевую процентную ставку на 25 б. п. на заседании 18 сентября.

Рост расходов федерального бюджета сохранился на уровне 28% г/г за 7М20; НЕОДНОЗНАЧНО Минфин вчера сообщил об исполнении бюджета за 7М20. Доходы соответствуют нашим ожиданиям, показав снижение на 19% г/г за 7М20 (эта цифра очищена от сделки со Сбербанком). Рост расходов сохранялся сильным – они выросли на 28% г/г за аналогичный период, то есть их динамика совпала с динамикой за 1П20. Хотя доходная часть выглядит вполне предсказуемой, и мы ожидаем, что доходы бюджета по итогам снизятся на 12% г/г, то есть на 2,4 трлн руб. в сравнении с 2019 г., расходная часть вызывает большую степень неопределенности. Минфин недавно сообщал о возможном увеличении годовых расходов до 23 трлн руб., то есть о их росте на 4,8 трлн руб. в сравнении с уровнем 2019, однако мы считаем такой прогноз представляется слишком амбициозным. Во вчерашнем пресс-релизе представлен более умеренный прогноз по расходам на весь год – на уровне 21,9 трлн руб., однако даже он может быть понижен. В данный момент мы подтверждаем наш прогноз годовых расходов на уровне примерно 20,5 трлн руб., что предусматривает их повышение на 2,3 трлн руб. в сравнении с уровнем 2019. Мы не исключаем, что фактические расходы могут немного превысить этот уровень, однако мы не ожидаем, что эта цифра будет значительно выше наше прогноза. Объяснение в данном случае не выглядит сложным – даже при расходах на уровне 20,5 трлн руб., то есть их повышении на 13% г/г, цена на нефть, балансирующая бюджет, составит $67/барр. в этом году, и мы не ожидаем, что правительство готово усилить зависимость бюджета от цены на нефть. Если это так, мы должны быть готовы к замедлению роста бюджетных расходов в 4К20, что, судя по всему, будет сдерживать масштаб экономического восстановления в самом конце этого года и на протяжении большей части 2021 г.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Акции А класса Яндекса включены в состав индексов MSCI в ходе их квартального пересмотра; ПОЗИТИВНО Как мы и ожидали, акции А класса компании Яндекс включены в расчетную базу индексов MSCI в ходе квартального пересмотра с весом 8,1% при коэффициенте иностранного участия (fif) на уровне 0,95 и весе в составе индекса MSCI EM на уровне 0,27% на проформа основе, начиная с 11 августа. Согласно нашим расчетам, обязательный приток средств пассивных фондов составит минимум $880 млн, что потребует 6 дней, на что уйдет шесть дней, чтобы покрыть трехмесячный среднесуточный объемов торгов на уровне $147 млн. Благодаря этому событию вес акций Яндекса превысит вес бумаг Норильского никеля в индексе MSCI, что должно привести к техническому включению этих бумаг в состав 4 основных компаний индекса MSCI Russia 10/40, перед GMKN. Это приведет к дальнейшему притоку, особенно из европейских фондов, привязанных к индексу MSCI 10/40. Дата отсечки по индексу MSCI 10/40 наступает 19 августа. Еще одним действием индексного провайдера в ходе нынешнего пересмотра стало увеличение в составе индекса количества акций Polymetal на 0,33%. Все изменения вступят в силу после закрытия рынка 31 августа 2020 и начнут действовать с 1 сентября 2020 г.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

МТС объявила о создании партнерства со Spotify; НЕЙТРАЛЬНО МТС (MBT US/MTSS RX, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,70/330 руб./акцию) объявила о создании партнерства с глобальным музыкальным стриминговым сервисом Spotify, библиотека которого насчитывает свыше 60 млн треков и 4 млрд плейлистов. В рамках партнерства МТС также подготовила эксклюзивное предложение для своих абонентов по бесплатной подписке на Spotify Premium (без рекламы, работающем как в он- так и оффлайн режимах) на период 6 месяцев. По истечении этого срока стоимость подписки Spotify Premium составит 169 руб. в месяц и будет списываться напрямую с мобильного счета МТС. Партнерство с Spotify соответствует амбициям МТС по развитию Медиа сегмента, укрепляя позиции компании на рынке развлечений. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

TeleSport предъявила иск Яндексу за нелегальное размещение футбольных видео; НЕЙТРАЛЬНО TeleSport Group, которой принадлежат права на трансляцию чемпионата Италии по футболу в России, подала в суд на Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) за показ на сайте Яндекса фрагментов чемпионатов по футболы Италии. Общий размер претензии составляет примерно 3 млрд руб. (максимальная компенсация в размере 5 млн руб. за 590 ссылок). Яндекс считает иск необоснованным, так как TeleSport независимо выкладывала сотни видео, главным образом, в своих группах в социальных сетях, и поисковик индексировал их как размещенные в публичном доступе и не закрытые от регистрации. Таким образом, перспективы удовлетворения претензии весьма размыты, мы продолжим следить за развитием ситуации. В целом мы считаем, что данная новость не привлечет внимания инвесторов на фоне новости о включении акций класса А Яндекса в расчетную базу индекса MSCI в ходе его квартального пересмотра.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)