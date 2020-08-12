Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности банка ВТБ. Соответствующая информация опубликована в четверг на сайте регулятора .

Постановление вынесено днем ранее, 12 августа, по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). Полностью нарушение формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок». Постановление пока не вступило в законную силу.

Как следует из материалов ЦБ, постановление предусматривает административный штраф. В номере постановления нет традиционных для Центробанка обозначений, указывающих, применено ли оно к должностному или юридическому лицу. Штраф в соответствии с указанной статье КоАП предусмотрен в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.