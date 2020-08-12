Центробанк выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», сообщили в пресс-службе регулятора.

«Новое приложение даст возможность потребителям задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах и оперативно получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис», — сказано в сообщении.

Кроме того, пользователи приложения смогут оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми организациями. Сделать это можно в разделе «Оценить сервис, услугу». В «ЦБ онлайн» также планируется публиковать полезные статьи по финансовой тематике.

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.