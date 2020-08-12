На сервисе теперь есть калькулятор для расчета точных условий, из него можно перейти в личный кабинет заемщика Альфа-Банка и подать документы на ипотеку.



При приобретении через «Яндекс.Недвижимости» квартиры в ипотеку можно получить ставку 8,19% (базовая ставка 8,59% со скидкой 0,4 п. п.), а при соответствии стоимости объекта и первоначального взноса условиям ипотеки с государственной поддержкой ставка будет 6,5%.



«Для нас очень важны совместные партнерские проекты — они позволяют добиться высоких результатов за счет синергии опыта, ресурсов, клиентов обеих сторон. Наша ипотека на одном из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости поможет клиентам решить вопрос с финансированием покупки жилья, и сейчас, когда экономическая активность начала восстанавливаться после коронакризиса, это особенно актуально», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.



«Примерно 70% сделок на рынке недвижимости происходит с участием ипотеки. Поэтому мы хотим предложить пользователям удобный сервис, где они могут не только выбрать жилье и убедиться в достоверности информации в объявлении, но также получить финансирование на его приобретение и решить другие задачи в рамках предстоящей сделки. Партнерство с Альфа-Банком — первый шаг в этом направлении», — говорит Илья Тихомиров, руководитель сервиса «Яндекс.Недвижимости».



Альфа-Банк отмечает начало восстановления спроса на ипотеку. После значительного падения в апреле 2020 года, уже в июне банк получил на 69% больше заявок, чем в мае, а в июле — на 54% больше, чем в июне. Это обусловлено как реализацией отложенного спроса за апрель–март, так и стимулирующим эффектом программы господдержки ипотеки. Также начал расти и средний размер выданного ипотечного займа: в июне на 3%, в июле еще на 16%.



По данным «Яндекс.Недвижимости», несмотря на режим самоизоляции, стоимость квадратного метра жилья в Москве продолжала расти вплоть до апреля. На вторичном рынке он подорожал с 207 000 рублей в марте до 210 000 в апреле. Уже с середины мая на рынке наметилось оживление, а к июню число просмотров объявлений и звонков вернулось к февральским показателям. Год к году квартиры подорожали на 5%.



В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку по сниженной ставке можно онлайн, без визита в офис. Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном приложении или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью и электронную трудовую книжку.



В августе 2019 года Альфа-Банк был признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.