Astana International Exchange Central Securities Depository («AIX CSD») открыл счет иностранного номинального держателя в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД).
Благодаря этому AIX CSD получил доступ к клиринговым и расчетным услугам на российском рынке, а также к широкому спектру российских финансовых инструментов. Также эмитенты Astana International Exchange («AIX») смогут предлагать ценные бумаги, номинированные в рублях, как зарубежным, так и казахстанским инвесторам.
Председатель правления AIX Тим Беннетт отметил: «Получение прямого доступа к российскому центральному депозитарию расширит спектр возможностей, которые мы предлагаем нашим инвесторам, и будет способствовать дальнейшему развитию рынка ценных бумаг Казахстана».
Генеральный директор AIX CSD Анна Колесниченко сказала: «Мы рады стать депонентом НРД, так как это открывает новые возможности для инвестиционных решений для наших клиентов. НРД - один из ведущих депозитариев в регионе, предоставляющий широкий спектр услуг в области номинального держания и расчетов. Мы рады, что можем предоставить нашим клиентам прямой доступ на российский рынок ценных бумаг».
Управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков сказал: «Мы рады предоставить AIX, AIX CSD и их клиентам надежную и технологичную инфраструктуру для работы на российском рынке ценных бумаг. Расширение корреспонденткой сети НРД диверсифицирует риски участников и открывает больше возможностей для доступа инвесторов на российский рынок ценных бумаг».
Справочно:
AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь».
AIX CSD – частная компания, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством МФЦА, которая отвечает за ежедневные операции с наличными, расчеты по ценным бумагам и депозитарную деятельность. AIX CSD имеет коммерческую лицензию, выданную Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA). AFSA также действует в качестве Регулятора Центрального депозитария ценных бумаг при AIX. AIX CSD является исключительной собственностью AIX.
МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.
НРД. Национальный расчетный депозитарий имеет статус центрального депозитария, входит в Группу «Московская Биржа». НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 июня 2020 года достигла 52,4 трлн руб. НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран.
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