Благодаря этому AIX CSD получил доступ к клиринговым и расчетным услугам на российском рынке, а также к широкому спектру российских финансовых инструментов. Также эмитенты Astana International Exchange («AIX») смогут предлагать ценные бумаги, номинированные в рублях, как зарубежным, так и казахстанским инвесторам.

Председатель правления AIX Тим Беннетт отметил: «Получение прямого доступа к российскому центральному депозитарию расширит спектр возможностей, которые мы предлагаем нашим инвесторам, и будет способствовать дальнейшему развитию рынка ценных бумаг Казахстана».

Генеральный директор AIX CSD Анна Колесниченко сказала: «Мы рады стать депонентом НРД, так как это открывает новые возможности для инвестиционных решений для наших клиентов. НРД - один из ведущих депозитариев в регионе, предоставляющий широкий спектр услуг в области номинального держания и расчетов. Мы рады, что можем предоставить нашим клиентам прямой доступ на российский рынок ценных бумаг».

Управляющий директор по депозитарной деятельности НРД Денис Буряков сказал: «Мы рады предоставить AIX, AIX CSD и их клиентам надежную и технологичную инфраструктуру для работы на российском рынке ценных бумаг. Расширение корреспонденткой сети НРД диверсифицирует риски участников и открывает больше возможностей для доступа инвесторов на российский рынок ценных бумаг».

Справочно:

AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь».

AIX CSD – частная компания, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством МФЦА, которая отвечает за ежедневные операции с наличными, расчеты по ценным бумагам и депозитарную деятельность. AIX CSD имеет коммерческую лицензию, выданную Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA). AFSA также действует в качестве Регулятора Центрального депозитария ценных бумаг при AIX. AIX CSD является исключительной собственностью AIX.

МФЦА . Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

НРД. Национальный расчетный депозитарий имеет статус центрального депозитария, входит в Группу «Московская Биржа». НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 июня 2020 года достигла 52,4 трлн руб. НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран.