«Ростелеком» планирует стать основным оператором нового проекта «Цифровой город», разработкой которого компания занимается на базе фонда «Сколково», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источник, знакомый с ходом создания государственных цифровых систем. Факт разработки «Цифрового города» подтвердил вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Судя по дорожной карте проекта, в его рамках «Ростелеком» планирует создать центр прикладных исследований (ЦПИ) «Цифровой город» и привлечь к сотрудничеству российские и зарубежные компании и вузы. В основу «Цифрового города» ляжет агрегационная платформа с рабочим названием Clarinet. К ней подключат субплатформы, среди которых IT-системы по аналитике «умного» дома, управлению автономным транспортом, экологическому мониторингу, прогнозированию чрезвычайных ситуации и биометрии. Внедрение «Цифрового города» поможет экономить муниципалитетам до 432 млрд рублей ежегодно, утверждают авторы дорожной карты.

Минстрой ранее разработал федеральный проект «Цифровой регион», цель которого — ускорить внедрение цифровых технологий в регионах, повысить качество госуправления и управления ресурсами ЖКХ. Стоимость проекта оценили в 137 млрд рублей, но он фактически заморожен до 2021 года.

Эксперты считают, что новый проект не противоречит старым инициативам. По их словам, создание ЦПИ оптимально, когда большое количество участников объединяют усилия и инвестиции в одном научно-исследовательском направлении для масштабного проекта, но при этом им важно быть уверенными в сохранности капитала. Прямые затраты на создание самой платформы и ЦПИ не слишком значительны и вряд ли превысят несколько десятков миллионов рублей, доработка же компонентов платформы может осуществляться путем адресной финансовой поддержки резидентам «Сколково» в рамках «Цифровой экономики», считают эксперты. По их оценке, «Цифровой город» по аналогии с «Цифровым регионом» может в совокупности потребовать около 80—100 млрд рублей.