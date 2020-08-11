Правительство обсуждает снижение комиссии за эквайринг для малых и средних компаний, уже после 30 сентября ее могут зафиксировать на уровне, не превышающем 1%, пишут «Известия» . Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили два источника, близких к Кабмину. По их словам, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, ЦБ и Минфину проработать этот вопрос.

Сейчас за прием безналичных платежей предприниматели платят от 1,7% до 4% комиссии. В правительстве уверены: снижение ставок эквайринга позволит создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, а значит, добиться общественно значимого результата, на достижение которого в ближайшее время переориентируют нацпроект.

Ранее Ассоциация банков России предупредила премьер-министра Михаила Мишустина, что на фоне ограничений кредитные организации будут вынуждены компенсировать убытки, взимая плату за услуги, которые раньше предоставлялись даром. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор пока не склонен продлевать ограничение ставок по эквайринговым комиссиям. В Банке России сообщили, что новым альтернативным инструментом поддержки МСП в рамках нацпроекта должно стать не снижение комиссий, а Система быстрых платежей (СБП).

В банках заявили, что уменьшение процентных платежей за прием карт для бизнеса должно сопровождаться одновременным снижением комиссий платежных систем. По словам представителей кредитных организеций, без смягчения тарифов со стороны регуляторов банкам не будет никакой выгоды устанавливать публичную комиссию ниже себестоимости услуги. Снижение ставки повлечет пересмотр или отмену банковских программ лояльности, с другой стороны, тарифы для бизнеса станут более комфортными, считают банкиры.

По словам экспертов, инициатива правительства направлена на снижение нагрузки на бизнес, который работает «в белую». Выручку, которая оплачена банковской картой, невозможно спрятать, ее придется учесть при уплате налогов. Компромиссным решением могло бы стать поэтапное, растянутое на один-два года снижение порога выручки, с которого начинает взиматься комиссия не более 1%, предложили эксперты.