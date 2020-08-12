Сбербанк снизит ставки по выдаваемым в рамках акции кредитам через шесть месяцев на 1,5 процентного пункта, говорится в релизе финучреждения.

Минимальная ставка после снижения составит 10,4%.

«Акция распространяется на кредитные продукты — «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» — и продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений», — сказано в сообщении.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от трех месяцев до пяти лет в размере от 30 тыс. до 5 млн рублей.