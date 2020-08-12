Рубль слабеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:09 мск повысился на 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 1 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:19 мск курс доллара составил 73,26 рубля (плюс 15 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 9 копеек до 85,96 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, если ситуация стабилизируется на рынке драгметаллов, то в среду с утра рубль продолжит укрепляться до уровня 72,4 рубля. По его словам, покупателям нужно защищать уровень 72,7 рубля, чтобы отбить атаку продавцов, при пробое сопротивления 73,75 рубль перейдет в новую фазу ослабления.

«Пара доллар/рубль сходила к своей цели 72,8, но на ухудшении внешнего фона развивать успех не стала и завершила день выше отметки 73. Несмотря на фундаментальную слабость, сегодня ситуация с рублем также выглядит неопределенной. Ждем колебаний курса российской валюты в диапазоне 72,6—73,8 рубля за доллар», — пояснил главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.