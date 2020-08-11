По предварительным расчетам статистиков по методу производства, физический объем ВВП за II квартал 2020 года в годовом выражении снизился на 8,5% после роста на 1,6% в I квартале, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Росстат. Оценка оказалась заметно оптимистичнее официальных прогнозов Минэкономразвития, где ждали спада во II квартале на 9,5%, и ЦБ, где его прогнозировали в 9—10%. Консенсус-прогноз агентства FocusEconomics, сделанный в августе, предполагал снижение ВВП России на 9,8% во II квартале. Заметно отличается эта цифра и от спада на 9,7% во II квартале, зафиксированного Росстатом ранее в базовых отраслях.

Замглавы МЭР Полина Крючкова, комментируя данные Росстата, отметила, что основное снижение ВВП в «карантинном» квартале обеспечили базовые отрасли, и повторила, что меры господдержки позволили отчасти компенсировать спад «в отраслях, находившихся под ограничениями», который «оказался менее существенным, чем предполагалось».

Максимальное падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению, отметили в Росстате. Минимальное — в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром. Текущая оценка не включает ВВП, произведенный в малом бизнесе, а основывается на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Из данных Росстата следует, что именно снижение доходов от предпринимательства стало основной причиной спада реальных располагаемых доходов граждан во II квартале. В структуре доходов поступления от предпринимательства составили 3,5% против 5,7% год назад, что, по оценке ЦМАКП, означает их реальное снижение на 43,5% соответственно, доля прочих поступлений за год уменьшилась с 9,9% до 5,3% на фоне снижения их объема на 50%.