Росгосстрах Банк предлагает автомобилистам оформить кредит наличными от 13,4% на покупку дополнительного оборудования и оплату сервисных услуг при обслуживании в дилерских центрах «Рольф». Совершить сделку можно в течение часа в день обращения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кредитная программа банка позволит в случае непредвиденных расходов максимально оперативно оплатить дорогостоящие запасные части для автомобиля или ремонт, провести техническое обслуживание или купить страховой полис. Данной программой также могут воспользоваться клиенты автосалонов, покупающие автомобиль за наличные средства и желающие улучшить комплектацию машины», — говорится в релизе.

Заем предоставляется на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей без залога и поручительства на срок до пяти лет. Сразу после одобрения заявки в дилерском центре клиент получает дебетовую карту с начисленной суммой кредита.

Для оформления кредита потребуется всего два документа — паспорт РФ и водительское удостоверение (или один из документов, удостоверяющих личность). Услуга доступна во всех дилерских центрах «Рольф».