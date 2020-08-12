Оценка одних и тех же залогов в разных ломбардах может различаться в несколько раз, выходом могло бы стать создание единой площадки реализации залогов на открытых торгах, пишет «Коммерсант». Агрегатор займов Zalogoff.com проанализировал предлагаемые цены за предметы залога в ломбардах Москвы и Екатеринбурга. Так, оценка одинаковых вещей может различаться в несколько раз из-за специализации ломбарда, доходности, финансирования.

Унифицированной методики для сравнения оценок нет. Оценка вещи, передаваемой в залог ломбарду, производится по соглашению сторон в соответствии с рыночными ценами, действующими в момент и месте принятия вещи в залог, пояснили в ЦБ. Необходимо соблюдать разумный баланс между выработкой решений, направленных на защиту интересов потребителей, и важностью сохранения рыночных принципов в заключении сделок. В Банке России подчеркнули, что, «если сумма, вырученная ломбардом в результате ее продажи, оказалась больше обязательств заемщика перед ломбардом или оценки вещи, ломбард возвращает заемщику разницу».

По оценке главы совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, у ломбарда, при котором нет скупки, до 40% залогов остаются невостребованными.

По мнению экспертов, выходом из ситуации могло бы стать создание единой площадки реализации залогов на открытых торгах, при ЦБ или независимой. Тогда заемщик мог бы знать реальную стоимость реализации залога, а регулятор — эффективно контролировать соблюдение норм. Система централизованной продажи залогов позволила бы уменьшить число злоупотреблений со стороны залогодержателей. Также регулирование этого рынка на госуровне сделает его более прозрачным.

В ЦБ говорят, что готовы рассмотреть инициативу в случае официального получения предложений от участников рынка.