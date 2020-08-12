На погашение части долга по ипотеке 26 тыс. многодетных семей выделяется 11,8 млрд рублей, говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина на портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 11,8 млрд рублей для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным кредитам», — говорится в распоряжении.

Также Минфину поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием этих средств с предоставлением доклада до 1 апреля 2021 года.