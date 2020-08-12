В этот раз площадкой для уникального фотопроекта стал город Мытищи.

Экспозиция размещена под открытым небом на улице Щербакова и доступна всем желающим. Жителям и гостям города выставку представили заместитель начальника управления культуры городского округа Мытищи Елена Тараканова, региональный управляющий ДО «Мытищинский» банка «Возрождение» Вадим Мальцев и представитель издания «Комсомольская правда» Марина Аникеева.

«В 1941 году на фронт Великой Отечественной войны ушло свыше 45 тысяч мытищинцев, и более 20 тысяч из них не вернулись с полей сражений. В городе не велись боевые действия, но он представлял собой так называемый сектор обороны: здесь захватчикам противостояли зенитные батареи, оборонные предприятия и сооружения. Здесь же размещались военные госпитали, – сказал Вадим Мальцев. – Давайте же с помощью этих архивных снимков, представленных на выставке, вспомним о мужестве тех, кто отстаивал Отечество: воинах, тружениках тыла и жителях нашего города».

«От лица Главы городского округа Мытищи Виктора Сергеевича Азарова и заместителя Главы Администрации городского округа Мытищи Елены Алексеевны Стукаловой приветствую вас и благодарю банк "Возрождение" и "Комсомольскую правду" за удивительный проект, – продолжила Елена Тараканова. – Уверена, что выставка будет пользоваться большим успехом у жителей города. Сюда наверняка придут семьи с детьми, внуками, потому что очень важно знать, передавать из поколения в поколение те великие трагические дни нашей истории и помнить об этом, не забывая».

Фотопроект, в рамках которого представлены редкие архивные снимки военного времени, призван напомнить современникам о вкладе городов Московской области в Победу. Именно в Подмосковье в 1941–1942 гг велись самые ожесточенные кровопролитные бои. Ранее выставку принимали Волоколамск, Истра и Химки, а всего география экспозиции включает 15 подмосковных городов.