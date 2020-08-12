У авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. Таковы данные постоянно проводимого ФАС мониторинга. Оптовая (биржевая) цена на топливо по состоянию на 10 августа на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По словам начальника Управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна, ситуация с ростом цен на авиационный керосин может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах.

Ранее сообщалось, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах.

В настоящее время в ФАС России официально не поступали обращения от АЭВТ и Минтранса России в части проведения проверки роста цен на авиакеросин, отмечает ведомство. ФАС инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста.