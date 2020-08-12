Вчера российский рынок акций демонстрировал рост – индекс РТС прибавил 2,2% до 1 296 пунктов, а индекс Московской биржи снизилсяна 0,8% до 1 082 пунктов – на фоне роста акций сырьевого сектораи ралли бумаг AFKS RX, которые подорожали на 8,4% после того как президент В. Путин объявил о регистрации в России вакцины против Covid-19. Акции производителей золота снижались, в лидерах падения оказались бумаги POLY RX (-6,5%) после того как цена на золото продемонстрировала самое сильное за последние 7 лет снижение за торговый день (- 5,7%) на фоне ухода инвесторов в рискованные активы. Курс рубля укрепился на 0,5% до 73,11 руб./долл., тогда как цены на нефть немного снизились – Brent потеряла 1,1% до 44,50 долл./барр. Европейские рынки акций вчера шли вверх, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 вырос на 1,7%.

Российский рынок акций сегодня на открытии двигался в боковом тренде, однако мы не исключаем, что в течение дня он сможет найти импульсы для роста: Российский рынок акций сегодняна открытии двигался в боковом тренде на фоне противоречивого потока новостей. Усиливается интерес инвесторов к рискупосле заявлений президента Трампао возможном снижении налогов, сокращении количества госпитализированныхс Covid-19 в некоторых штатах США и выхода сильных данных макроэкономической статистики из Китая. Поскольку цены на нефть сегодня утром восстанавливаются (Brent прибавила 1,1% до 45,04 долл./барр.), российский рынок акций может сегодня продолжить рост, если восходящий тренд на европейских рынках сохранится. Мы ожидаем, что акции российских производителей золота будут волатильны, так как цены на золото и серебро сильно восстанавливаются в цене в момент написания этой заметки (золото подорожало на 1,2% до 1 935 долл./унцию, серебро повысилось в цене на 4,4% до 25,77 долл./унцию). Бумаги AFKS RX / SSA LI, судя по всему, продолжатростна фоне надежд на появление вакцины против COVID-19. Мы также хотим напомнить, что сегодня, после закрытия рынка, индексный провайдер MSCI объявит результаты квартального пересмотра индекс MSCI Russia Standard.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

ВВП снизился на 8,5% г/г в 2К20; ПОЗИТИВНО Росстат вчера представил предварительную оценку спада ВВП за 2К20, который составил -8,5% г/г против снижения на 9,6% г/г, согласно консенсус-прогнозу, снижения на 9-10% г/г, по ожиданиям ЦБ и спада на 9% г/г, который ожидали мы. Мы считаем фактические данные очень позитивными не только в сравнении с прогнозными оценками, но и в рамках сравнения России с другими странами. К примеру, в США, где правительство планируетбюджетный дефицит на уровне 24% ВВП, экономическая активность сократилась на 9,5% г/г в 2К20, тогда как в Германии, учитывая, что эта страна менее активно в сравнении с другими экономиками ЕС вводила карантинные меры, ВВП снизился на 11,7% г/г. В то же время, как только пик снижения будет пройден, рынки сместят свое внимание на вопросы восстановления экономик. И здесь, к сожалению, мы остаемся достаточно осторожны в своих оценках. Cильное падение реальных располагаемых доходов на 8% г/г в 2К20 в России привело к снижению оборота розничной торговли на 16,6% г/г за аналогичный период, тогда как промпроизводство снизилось всего на 8,5% г/г в 2К20. Это ухудшение настроений потребителей вряд ли будет легко изменить, учитывая намерение правительства осуществить бюджетную консолидацию уже в будущем году. Таким образом, мы не ожидаем, что рост ВВП в 2021 году превысит 2,5%, что в основном будет обусловлено статистическим эффектом.

ЦБ сообщил о сильном профиците торгового баланса на уровне $6,7 млрд за июль при медленном восстановлении импорта; ПОЗИТИВНО ЦБ сообщил о сильном профиците счета текущих операций на уровне $2,3 млрд по итогам июля в сравнении с дефицитом на уровне -$3 млрд, согласно нашему прогнозу, и $0,6 млрд по итогам 2К20. Этот весьма позитивный результат объясняется сильным профицитом торгового баланса, который составил $6,7 млрд в июле на фоне медленного восстановления импорта – по нашей оценке, объемы импорта за прошлый месяц все еще были на 10% ниже г/г уровня июля 2019 г., указывая на отсутствие ускорения в восстановлении импорта с июня. Тогда как относительно сильная цифра профицита счета текущих операций сама по себе является позитивной новостью, более медленное в сравнении с прогнозом восстановление импорта может указывать на слабую активность в реальном секторе и является весьма негативным сигналом. Давление на курс рубля, которое появилось во второй половине июля, было вызвано более сильным оттоком капитала, который составил примерно $6 млрд в июле, т.е. практически половину чистого оттока капитала ($12,1 млрд) за весь 2К20. Статистика за июль подтверждает наше мнение о том, что курс рубля имеет потенциал укрепления в ближайшие месяцы – хотя потоки счета капитала очень подвижны и могут легко разворачиваться, фундаментальные факторы связаны с состоянием торгового баланса, значительный профицит которого указывает на более медленное в сравнении с ожиданиями восстановление импорта, что говорит, таким образом, в пользу укрепления курса рубля.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): прогноз финансовых результатов за 2К20 по МСФО X5 (FIVE LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $42,4/ГДР, 2 841 руб./ГДР) завтра представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Согласно нашему прогнозу, рентабельность EBITDA составит примерно 8,4%, что немного выше г/г и соответствует ранее объявленному прогнозу менеджмента. Таким образом, мы считаем, что цифры за 2К20 не преподнесут сюрпризов, так как инвесторы уже отразили их в котировках, учитывая ралли X5 на 21% с середины июня. Мы считаем, что инвесторы сосредоточат свое внимание на комментариях менеджмента в отношении трендов продаж в июле-августе (ранее компания сообщала о росте LfL-продаж более чем на 10% г/г в формате магазинов “у дома” в первые две недели июля), маркетинговых планов, а также на прогнозе рентабельности на 2П20.

Обзор результатов. Согласно нашему прогнозу, выручка за 2К20 составит 493,5 млрд руб., что на 13% выше г/г и соответствует ранее объявленному показателю розничныхпродаж и предусматривает вклад прочей выручки на уровне 0,1%. Мы ожидаем, что валовая рентабельность за 2К20 составит 25,1%, что на 0,1-0,8 б. п. выше г/г и к/к на фоне снижения промоактивности и товарных потерь. Это в сочетании с оптимизацией затрат, эффектом позитивного операционного левереджа и улучшением рентабельности онлайн бизнеса приведет к тому, что EBITDA составит 41,4 млрд руб. за 2К20 (что на 15% выше г/г), по нашей оценке, при рентабельности 8,4%, что на 0,1 п. п. выше уровня 2К19. С учетом коррекции на резерв под долгосрочную программу мотивации сотрудников в размере примерно 0,5 млн руб., рентабельность EBITDA составит примерно 8,5% в 2К20. Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за 2К20 составит 15,1 млрд руб., что на 12% выше г/г под влиянием тех же факторов, что и EBITDA.

Информация о телефонной конференции. В тот де день компания проведет телефонную конференцию в 16:00 мск/14:00 по лондонскому времени. Номера для участия мы приводим ниже:

Для звонков из России: +7 495 249 9849; Для звонков из США: +1 631 510 7495; Международный номер: +44 2071 928 000. Пароль: 1889269.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Яндекс запускает онлайн платформу для самозанятых; НЕЙТРАЛЬНО Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) запустил Яндекс.Про: платформу и приложение для самозанятых. Платформа поможет самозанятым и зарегистрированным ИП (курьерам, репетиторам, мастерам по ремонту и многим другим специалистам) найти дополнительный заработок и вести учет своих доходов, а также напрямую платить налог на прибыль. Платформа создана на основе приложения B2B Яндекс.Таксометр, которое уже несколько лет помогает таксопаркам и водителям такси принимать заказы и управлять денежными потоками. Мы считаем, что запуск такой платформы поможет Яндексу увеличить свою долю на быстро развивающемся новом рынке. По данным Яндекс.Касса, количество официально зарегистрированных самозанятых выросло в 10,5 раз г/г в 1П20, маркетплейс Youdo (разработанный совместно с МТС) сообщил о росте самозанятых в 8 раз г/г за аналогичный период на фоне роста безработицы и вынужденного перехода работников в сегмент самозанятых. Учитывая функциональность платформы, мы не исключаем ее дальнейшего включения в финансовую вертикаль Яндекса. Учитывая богатый опыт в работе с водителями такси, мы также не исключаем, что Яндекс станет конкурентом Qiwi (компании, которая ориентирована на аудиторию самозанятых как на основу своего роста) в части платежных сервисов. В целом, на данном этапе новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

Фармацевтический завод АФК “Системы” Биннофарм стал одним из двух российских производителей вакцины против COVID-19; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Фармацевтический завод, входящий в группу компаний АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ), стал одной из двух производственныхплощадок вРоссии, занятых в производстве новой вакцины противCOVID-19. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи (центр также будет производить вакцину). Клинические испытания вакцины начаты в июне 2020, массовое производство планируется запустить в конце 2020. Текущие производственные мощности Биннофарма рассчитаны на производство примерно 1,5 млн единиц лекарственных препаратов в год, однако компания планирует установить дополнительное оборудование с целью производства дополнительных объемов. В настоящий момент официальной информации о цене вакцины нет, однако газета “Ведомости” сообщает, что она, скорее всего, не превысит $20 (примерно 1 500 руб.), что соответствует 2,2 млрд руб. при текущих мощностях Биннофарма. Выручка за 2019 г. фармацевтического холдинга Alium, принадлежащего АФК “Системе”, в состав которого входит Биннофарм, составила 7,6 млрд руб. (1,2% совокупной выручки группы). Вчера акции АФК “Система” выросли в цене на 8,4% (что предполагает рост рыночной капитализации компании на 16,3 млрд руб.) на фоне этой новости. Тем не менее, представители профессионального медицинского сообщества весьма скептически относятся к факту готовности вакцины для массовой вакцинации граждан. Таким образом, потенциальный эффект этого события на выручку и рентабельность компании пока оценить сложно, учитывая отсутствие на данном этапе какой-либо конкретной информации; мы считаем, что рынок будет более пристально наблюдать за новостями вокруг вакцины и ожидаем в связи с этим высокой волатильности акций АФК “Системы”.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Норильский никель: финансовые результаты за 1П20 по МСФО – EBITDA сильно снизилась в связи с созданием резерва под возмещение экологического ущерба; размер и дата выплаты промежуточных дивидендов не определены; НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО Норильский никель (MNOD: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $35,3/акцию) вчера представил, на наш взгляд, неоднозначные финансовые результаты за 1П20 по МСФО, так как компания создала резерв под возмещение экологического ущерба, вызванного разливом дизельного топлива в Норильске в размере $ 2 134. В результате EBITDA снизилась на 51% г/г до $1,8 млрд. Без учета резерва, EBITDA составила $ 3,9 млрд, что в целом соответствует консенсус-прогнозу рынка. СДП оказался сильным и составил $2,7 млрд. По заявлению менеджмента на телефонной конференции, компания договорилась с Росприроднадзором о том, что оценка ущерба будет уточняться после окончания работ по ликвидации последствий инцидента, что затягивает решение вопроса по времени и не позволяет давать каких-либо прогнозов на данном этапе. Резерв под возмещение последствий аварии может привести к снижению дивидендных выплат по итогам 2020, оказав давление на EBITDA. Размер дивидендных выплат на уровне 60% EBITDA следует ожидать по году. Информации о промежуточныхдивидендах и сроках их выплаты компания не предоставила. Мы ожидаем усиления неопределенности в отношении дивидендов и возможной коррекции размера резерва под возмещение последствий аварии в ходе переговоров с Росприроднадзором. Учитывая сильные долгосрочные фундаментальные показатели Норникеля, мы подтверждаем свой позитивный взгляд на акции. Продолжающийся акционерный конфликт, соблюдение стандартов ESG и ожидания по дивидендам могут создать привлекательный момент для инвестирования в 2П20.

Консолидированная выручка увеличилась на 7% г/г, составив $ 6,7 млрд на фоне роста цен на палладий, родий и золото, а также планового расширения производства на Быстринском ГОКе. Вклад выручки от продажи никеля составил 20% в совокупной выручке, доля меди в объемах продаж снизилась до 18%, доля палладия достигла 48%.

На 1П20 EBITDA позитивно повлияло повышение цен реализации на металлы, главным образом палладия и родия, увеличение производства на Быстринском ГОКа и существенное ослабление курса рубля к доллару. В результате операционный денежный поток вырос г/г. EBITDA снизилась на 51% г/г, главным образом, в связи с созданием резерва под возмещение экологического ущерба, вызванного разливом дизельного топлива в размере $ 2 134.

СДП вырос до $2,7 млрд, что на 21% выше г/г благодаря более сильномуоперационномуденежномупотоку, снижению выплат по налогу на прибыль на фоне снижения прибыли до налогообложения.

Капиталовложения за 1П20 составили $ 551 млн, что гораздо ниже наших ожиданий. Компания подтвердила свой ориентир на 2020 г. в размере до $2 млрд, что предусматривает значительное ускорение в 2П20 с соответствующим давлением на СДП.

Чистый долг на конец 1П20 вырос до 1,2x (с 0,9x на конец 2019 г.). Рост этого коэффициента отражает, главным образом, снижение EBITDA и соответствует уровню середины цикла.

Дивиденды: Менеджмент не предоставил информации о промежуточных дивидендных выплатах, отметив, что дивиденды должны быть одобрены акционерами. Текущая дивидендная политика предполагает 60% EBITDA на годовой основе и минимум 30% от годовых выплат в рамках промежуточных дивидендов. Исходя из нашего прогноза EBITDA 2020 на уровне примерно $8 млрд и формализованного расчета, мы предполагаемне менее $1млрд промежуточных дивидендов при условии, что акционеры придут к консенсусу. Что касается потенциальных изменений в дивидендной политике, мы можем ожидать, что топ-менеджмент Норникеля продолжит отстаивать свободный денежный поток в качестве основы для выплаты дивидендов, а не EBITDA.

Корзина металлов: По мнению компании, на рынке никеля наблюдается профицит предложения на фоне снижения спроса из-за карантинных мер, вызванных пандемией. Рост производства чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии компенсировал сокращение выпуска в других странах, в том числе в Китае. Прогноз по рынку никеля – негативный на краткосрочный период, но более конструктивный в долгосрочной перспективе. Последствия COVID в виде снижения спроса оказали влияние и на формирование умеренного профицита на рынке меди. Прогноз по рынку меди – нейтральный на фоне восстановления экономики Китая благодаря поддержке государственных мер по стимулированию экономики. Что касается цен на палладий, компания ожидает сбалансированный рынок в 2020 и 2021 гг. Снижение продаж автомобилей по всему миру отчасти нейтрализовало потери предложения из ЮАР в период карантина.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)