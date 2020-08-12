Оценка трендовой инфляции в июле 2020 года снизилась до 3,96% с 4,02% в июне. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Начиная с февраля 2020 года показатель находится вблизи 4%, указано в аналитической заметке.

При этом оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, незначительно повысилась: до 3,39% с 3,37% в июне.

«Замедление сезонно сглаженного роста потребительских цен (2,2% сезонно сглаженного роста в аннуализированном выражении в июле после 3,4% в июне) при стабилизации показателей трендовой инфляции указывает на то, что ценовая динамика в значительной степени определяется факторами разового и временного характера», — отмечается в материале.



«Однако снижение модифицированных показателей базовой инфляции до 3,65% в июле с 4,15% в июне говорит о том, что текущее замедление роста цен также частично вызвано дезинфляционными факторами устойчивого характера», — добавляют в ДИП Центробанка.