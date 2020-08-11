Численность малого и среднего предпринимательства (МСП) год к году сократилась на 4,2%, причем в последний месяц снижение даже ускорилось, но число работающих в этом секторе медленно увеличивается. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на статистику Единого реестра субъектов МСП.

В целом из статистики следует, что закрытие компаний МСП пока только началось: по состоянию на июль их было 6,05 млн — почти на 3% больше, чем прошлым летом. В июле — августе МСП массово закрывались — общее число сократилось на 7,6%. Закрывался преимущественно микробизнес, число же средних предприятий и ИП выросло за год на 5,2%. Сокращение в малом бизнесе составило 3,3%. Всего у юрлиц сектора на 10 августа 2019 года работало 12,89 млн человек, у ИП — 5,9 млн. На 10 августа 2020 года у юрлиц МСП работает 12,9 млн человек (на 0,2% больше), наемных сотрудников в ИП — 5,88 млн (на 0,3% меньше). Общее число занятых в МСП де-факто не изменилось.

В средних предприятиях-юрлицах годовой рост занятости составил 9,6%. Он полностью поглотил сокращение на 1,2% занятых в микробизнесе и на 0,9% в малом бизнесе. Схожая картина и в статистике численности ИП: за год их стало на 3,4% меньше, но почти все это — ликвидирующийся микробизнес.

Крупнейшее сокращение за год — в Москве (5,2%), где эпидемия была особенно сильной, уже в Московской области снижение составило всего 0,8%. В Ленинградской области число МСП увеличилось за год на 0,3%, оно также выросло на Чукотке (на 1,7%), а в остальных регионах сокращалось, сильнее всего в Брянской области — на 7,5%. Из регионов с крупными МСП сокращения в Санкт-Петербурге (4,7%), Свердловской (4,3%), Челябинской (4,5%) и Ростовской (4,2%) областях были близки к среднероссийским цифрам, в Татарстане — меньше (2,8%), в Красноярском крае — несколько больше (5,2%). Издание предполагает, что в реальности кризис МСП в ощутимой мере повлиял на занятость в основном в Москве, где таких структур сейчас работает 681 тыс. — на 38 тыс. меньше, чем год назад. Это 15% от общероссийского сокращения.