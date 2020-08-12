Банк России досрочно сменил совет директоров Московского Индустриального Банка, свой пост покинет и председатель правления банка Дмитрий Пожидаев, следует из материалов кредитной организации.

«Избрать председателем совета директоров ПАО «МИнБанк» Жданова Александра Юрьевича. Досрочно прекратить полномочия председателя правления ПАО «МИнБанк» Пожидаева Дмитрия Сергеевича. Последним рабочим днем Пожидаева Д. С. в должности председателя правления ПАО «МИнБанк» считать 11 августа 2020 года. Возложить с 12 августа 2020 года временное исполнение обязанностей председателя правления ПАО «МИнБанк» на Романенко Романа Владимировича на период до избрания председателя правления ПАО «МИнБанк», — сказано в сообщении.

В состав правления Московского Индустриального Банка включены: Рустем Закирзянов, Антон Кузнецов, Роман Романенко и Владимир Яшин.

Напомним, ЦБ с 25 октября 2019 года прекратил функции ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в качестве временной администрации по управлению Московским Индустриальным Банком. Временная администрация была выведена из МИнБанка в связи с формированием органов управления кредитной организации. Председателем правления банка тогда стал Дмитрий Пожидаев, который прежде возглавлял УК ФКБС. До прихода в УК ФКБС в декабре 2017 года Пожидаев занимал должность заместителя директора департамента финансового оздоровления Банка России.