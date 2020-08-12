Банк России установил требования к банкам, в которых операторы финансовых платформ вправе открыть специальный счет.

«Совет директоров Банка России в соответствии с частью 1 статьи 6 федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» установил для кредитных организаций, в которых оператор финансовой платформы вправе открыть специальный счет, следующие уровни кредитных рейтингов: «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации от кредитного рейтингового агентства «АКРА» либо «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации от кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», — указано в сообщении регулятора.

Из него следует, что решение актуально с сегодняшнего дня.

В соответствии с определением, используемым в вышеуказанном законе , финансовая платформа — это «информационная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется оператором финансовой платформы». Оператор финансовой платформы, согласно закону, является юридическим лицом в форме АО с минимальным размером собственных средств 100 млн рублей, включается Банком России в реестр операторов финансовых платформ. Оператор не является стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы. Оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы.



В реестре операторов финансовых платформ пока нет компаний, свидетельствует информация на сайте ЦБ.