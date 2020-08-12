Части российских пенсионеров в текущем 2020 году повысят пенсии более чем на 5 600 рублей в месяц, говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

«При достижении пенсионером 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5 686,25 рубля», — заявили в пресс-службе ПФР.

Для того чтобы пенсия стала больше, при достижении 80 лет гражданину никаких заявлений в ПФР подавать не нужно. Прибавка начисляется автоматически. Выплачиваться она будет со следующего месяца после достижения 80 лет.