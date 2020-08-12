Более трети ипотечных кредитов в июле 2020 года выдано российскими банками по программам с государственной поддержкой, в том числе программам льготной ипотеки под 6,5% годовых, семейной и дальневосточной ипотеки. Такую оценку дали в среду аналитический центр «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG.

«Более трети ипотечной выдачи в июле обеспечили программы с государственным участием, из которых наибольший вклад внесла программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, оператором которой выступает «ДОМ.РФ». За месяц выдано 40 тыс. кредитов с господдержкой на 111 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В целом, по оценке «ДОМ.РФ» и Frank RG, в июле 2020 года заключено 140 тыс. ипотечных договоров на 340 млрд рублей, что на 40% превышает показатели прошлого года в количественном и на 53% в денежном выражении. «В июле выдан рекордный для этого месяца объем ипотеки. Главная причина — эффективная поддержка ипотечного рынка со стороны государства. Однако есть еще один фактор роста кредитования в июле — реализация отложенного спроса: в апреле — мае не работали МФЦ, действовали ограничения на заключение сделок», — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга.

Также отмечается, что за семь месяцев 2020 года российские банки выдали 740 тыс. жилищных кредитов на 1,78 трлн рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 17% в количественном и 20% в денежном выражении. По мнению Гольдберга, показатели по итогам 2020 года будут сопоставимы с прошлым годом, то есть банки выдадут не менее 1,2 млн ипотек на общую сумму более 3 трлн рублей.

