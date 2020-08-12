Услуга «Опция ВЭД» доступна на пакетах расчетно-кассового обслуживания «Бизнес», «Бизнес+» и «Бизнес без границ». Для предпринимателей, которые только начинают вести международный бизнес через Банк ЗЕНИТ, обслуживание до 45 дней бесплатное.

«Новая услуга Банка ЗЕНИТ поможет предпринимателям самостоятельно управлять тарифами ВЭД и вести международный бизнес на более выгодных условиях. За каждым клиентом мы закрепляем персонального менеджера, который оперативно проконсультирует по всем возникающим вопросам. Также для удобства участников ВЭД в Интернет-банке внедрены формы по валютному контролю, а документооборот ведется в электронном формате», - отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

В зависимости от выбранной «Опции ВЭД» комиссии за переводы в иностранной валюте и за валютный контроль составят от 0,07% от суммы платежа. Банк ЗЕНИТ предоставляет скидку до 30% на конверсионные операции. При этом курс конверсии максимально приближен к Московской Бирже.