Для участия в акции необходим убедиться, что карта зарегистрирована в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/ и оплатить покупку на сумму от 1500 рублей в одном из супермаркетов сети «Перекресток». В течение 3-5 дней с момента оплаты на карту будет зачислено 5% от потраченной суммы. Кешбэк зачисляется в рублях, максимальная сумма кешбэка – 500 рублей в месяц.

Кешбэк действует только при покупках в магазинах «Перекресток» не распространяется при заказе товаров через сайт perekrestok.ru и с помощью сервиса «Перекресток. Быстро». Акция продлится до 20 сентября 2020 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте банка «Восточный» , полные правила акции доступны на сайте платежной системы «Мир».

Напомним, что в банке «Восточный» можно оформить как дебетовую , так и кредитную карту на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на открытие можно на сайте https://www.vostbank.ru/ , либо – в любом отделении банка «Восточный».