Клиенты банка «Восточный», оформившие дебетовую или кредитную карту на основе платежной системы «Мир», могут получить 5% кешбэка за покупки на сумму от 1500 рублей в сети супермаркетов «Перекресток».
Для участия в акции необходим убедиться, что карта зарегистрирована в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/ и оплатить покупку на сумму от 1500 рублей в одном из супермаркетов сети «Перекресток». В течение 3-5 дней с момента оплаты на карту будет зачислено 5% от потраченной суммы. Кешбэк зачисляется в рублях, максимальная сумма кешбэка – 500 рублей в месяц.
Кешбэк действует только при покупках в магазинах «Перекресток» не распространяется при заказе товаров через сайт perekrestok.ru и с помощью сервиса «Перекресток. Быстро». Акция продлится до 20 сентября 2020 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте банка «Восточный», полные правила акции доступны на сайте платежной системы «Мир».
Напомним, что в банке «Восточный» можно оформить как дебетовую, так и кредитную карту на основе платежной системы «Мир». Выбрать подходящую карту и оставить заявку на открытие можно на сайте https://www.vostbank.ru/, либо – в любом отделении банка «Восточный».
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