Банк «Уралсиб» досрочно возвратил заем Агентству по страхованию вкладов (АСВ), опережая график, установленный планом финансового оздоровления, более чем на год, говорится в релизе финучреждения.

«Банк воспользовался правом на досрочный возврат займа в сумме 14 млрд рублей в связи с тем, что процедура финансового оздоровления проходит успешно, а план финансового оздоровления выполняется с опережением», — отмечается в сообщении.

«Нынешнее решение о досрочном возврате одного из займов является продолжением реализуемой банком стратегии, направленной на успешное проведение финансового оздоровления и дальнейшее развитие банка. При текущей конъюнктуре процентных ставок данное решение экономически обоснованно», — заявил председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.



Возвращенный заем — это один из займов, предоставленных банку АСВ в 2015 году в рамках проведения процедуры финансового оздоровления. Оставшиеся займы планируется погасить в соответствии с их договорным сроком.

