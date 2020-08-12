Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху, в котором попросила ведомство вместе с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина в российских аэропортах. Об этом пишет РБК , ссылаясь на сообщение ассоциации.

В письме АЭВТ ссылается на данные авиакомпаний, которые провели тендеры на поставку авиационного топлива с 11 августа по 10 сентября. Так, по сравнению с июлем стоимость авиакеросина выросла в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 62,1%, в Красноярске — на 48,6%, в Краснодаре — на 48,4%, в Жуковском (Московская область) — на 36%, в Домодедово (Москва) — на 33,4%, в Иркутске — на 28,1%, в Благовещенске — на 21,1%, во Владивостоке — на 20,4%, в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

В ассоциации предупредили, что такой скачок цен на топливо «неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей». Также растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса.

Авиакомпании ждут выплат компенсаций за подорожавший керосин с августа 2018 года. Тогда Дитрих предложил выделить в качестве компенсаций 23 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин поручал провести выплаты до 1 ноября 2019 года, но компании еще не получили этих средств. В марте АЭВТ направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором напомнила об обещании выделить деньги.