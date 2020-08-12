Агентство по страхованию вкладов, которое с октября 2017 года осуществляет процедуру конкурсного производства в челябинском банке «Резерв», подало иск к бывшим контролирующим лицам кредитной организации на 0,79 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в АСВ.

Заявление о привлечении к ответственности в форме возмещения убытков направлено в Арбитражный суд Челябинской области 10 августа 2020 года в отношении 30 человек: Антонова И. Ю., Пунашевой Е. Н., Иванова А. В., Мещаниновой Л. А., Иванова В. В., Четверкиной А. Л., Жаркова Д. В., Кортавы Р. М., Каневской В. И., Устюхина А. Н., Бажанова А. В., Коротышева В. А., Тува А. В., Денискиной М. Э., Базанова К. В., Балашова В. А., Бойко М. С., Андреева А. Ю., Юрковского А. А., Андреева А. А., Раевского И. С., Зайцева Д. Ю., Херсонцева И. И., Журавлева А. И., Антоновой Н. В., Дорофеева П. П., Кузнецова Д. А., Махова В. Е., Минеева А. А., Фаттахова Р. Ш.

Уточним, что, в частности, Константин Базанов был исполняющим обязанности председателя правления банка, Александр Юрковский входил в правление. Андрей Андреев возглавлял совет директоров банка, Виктор Балашов, Максим Бойко, Дмитрий Жарков, Руслан Кортава входили в совет. Анна Четверкина, Виктор Иванов, Лариса Мещанинова (родственники экс-главы и бывшего совладельца Свердловского Губернского Банк Александра Иванова), Игорь Антонов были в числе собственников «Резерва».

Конкурсный управляющий установил, что лицами, контролировавшими банк, были «совершены неправомерные действия по безвозмездному отчуждению активов (денежных средств, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг), снятию обременения с имущества, находящегося в залоге у банка, а также выдаче технических кредитов». Эти обстоятельства по закону являются основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, поясняется в релизе.

В июле этого года стало известно об утверждении Генпрокуратурой обвинительного заключения в отношении бывшего и. о. предправления банка «Резерв» Константина Базанова по делу о хищении 125 млн рублей у кредитной организации. По версии следствия, в мае 2017 года обвиняемый вступил в сговор с фактическим владельцем банка Андреем Андреевым и неустановленными сообщниками. Фигуранты обеспечили подписание от имени подставного физического лица фиктивных документов для выдачи кредита в размере 125 млн рублей, которые они впоследствии обналичили и похитили. Уточнялось, что скрывшийся от следствия Андреев был объявлен в розыск.

Еще об одном ответчике по иску АСВ ранее сообщалось, что он был осужден за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова и сменил имя после выхода из колонии. Так, в мае 2019-го был арестован в рамках расследования уголовного дела о выводе почти 800 млн рублей из банка «Резерв» Илья Раевский, при этом источник информагентства РБК в ФСБ уточнял, что «до 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича».

Лицензия у банка «Резерв» была отозвана 9 августа 2017 года. РБК в материале о Раевском-Погорожевском указывало, что в 2017 году у банка сменились собственники: екатеринбургский банкир Александр Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер Кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер Кредит».



Отметим, что среди бывших совладельцев банка «Премьер Кредит», лицензия у которого была отозвана чуть раньше «Резерва» — 10 июля 2017-го, можно найти несколько фамилий, фигурирующих в иске АСВ к экс-топам «Резерва». Так, в число собственников «Премьер Кредита» входил член совета директоров этого банка Рамиль Фаттахов; среди совладельцев также значились Петр Дорофеев и Дмитрий Кузнецов.