Средства выделены в рамках целевого постановления, направленного на восстановление деятельности и поддержку членов саморегулируемых организаций в период пандемии.

«Альфа-Банк активно включается во все госпрограммы, которые дают возможность поддержать клиентов в текущих непростых экономических условиях. Займы на целевые нужды из компенсационного фонда СРО позволят компаниям и ИП вернуться к привычным темпам работы и восстановить бизнес-процессы: выплачивать зарплаты сотрудникам без задержек, закупать необходимые материалы. Понимая важность такой поддержки, мы продолжим работать и в других регионах», - подчеркнул руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин.