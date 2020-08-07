Сбербанк тестирует в одном из своих офисов разработанную им систему обнаружения людей в местах их массового скопления или больших многоэтажных зданиях с использованием технологии дополненной реальности (AR), планирует запустить ее в промышленную эксплуатацию в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Банк, согласно данным Роспатента, разработал техническое решение, которое позволяет с повышенной точностью искать людей в местах массового скопления людей или больших многоэтажных зданий, в которых они не должны находиться. После обнаружения система предлагает самый быстрый маршрут до местонахождения «непрошенного гостя». В системе применяются средства дополненной реальности и 3D-моделирования, программу можно использовать в специальных AR-очках со встроенной камерой.

Данная разработка уже пилотируется — впервые она была протестирована в головном офисе Сбербанка, рассказали в кредитной организации. «В настоящее время проводится несколько пилотных проектов в офисе, расположенном по адресу: Кутузовский проспект, 32. Внедрение разработки в промышленную эксплуатацию планируется в 2021 году», — сказали в пресс-службе.

При этом банк пока не решил, будет ли выводить систему на рынок. «Решение о формировании продукта для вывода на рынок будет принято только после накопления достаточных данных по полезной эксплуатации», — пояснили в Сбербанке.