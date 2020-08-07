Сбербанк внедрил технологию определения местоположения участников трансакций с помощью IP-адресов, что помогло снизить риски кражи денег со счетов клиентов, сообщил РИА Новости представитель кредитной организации.

Банк, согласно данным Роспатента, разработал технологию для определения местоположения участников трансакции с помощью используемых IP-адресов при их отнесении к определенному территориальному кластеру. С помощью программы банк формирует особые кластеры, которые указывают геопозицию устройства и точную территориальную принадлежность IP-адресов клиентов, а затем программа анализирует «добросовестность» связки геопозиции и IP-адреса.

Представитель Сбербанка отметил, что заявка на патент данной технологии была подана еще в прошлом году, и практически сразу банк начал использовать ее в работе. «За счет данных, полученных в ходе ее применения, мы смогли повысить эффективность фрод-мониторинга и еще лучше защитить наших клиентов», — подчеркнул он.

Технология, которая проверяет совпадение IP-адреса и физического местонахождения клиента, в список потенциально подозрительных лиц может отнести любого пользователя VPN, анонимайзеров и прокси-серверов, однако ее применение с точки зрения предотвращения преступных операций оправданно, считает руководитель «Агентства кибербезопасности», член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов пояснил, что данные о геоположении клиентов банки используют давно, при этом самым распространенным инструментом является использование геоданных о месте проведения оплаты покупки по карте для предотвращения несанкционированных клиентом операций. То есть банки буквально отслеживают «адрес» трансакции, если он не обычен для клиента, то запрашивают подтверждение.

«Еще из интересных решений, которое в последнее время набирает популярность, — использование данных о геолокации клиентов, которые для скорринга банкам передают мобильные операторы. Такая информация позволяет предотвратить мошеннические действия клиентов в сегменте розничного кредитования, сокращая выдачу средств недобросовестным заемщикам», — указал он.