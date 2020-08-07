Интерпрогрессбанк запустил акции для юридических лиц — «Приведи друга» и «Быстрый старт», следует из релиза финучреждения.

Акция «Приведи друга»: для текущих клиентов — юридических лиц, рекомендовавших продукты банка друзьям и партнерам по бизнесу. При открытии другом счета для бизнеса по рекомендации, каждый получит по три месяца бесплатного РКО. Для друга дополнительно — корпоративная карта или Cash Card с бесплатным выпуском и обслуживанием в течение года.

Акция «Быстрый старт» — возможность открыть первый расчетный счет в Интерпрогрессбанке с бесплатным периодом обслуживания в течение трех месяцев. В него входит: открытие расчетного счета, обслуживание в системе «Клиент — ТелеБанк», обработка платежных документов и СМС-информирование. Подключение к системе «Клиент — ТелеБанк» осуществляется на льготных условиях, а корпоративная банковская карта или Cash Card выпускается бесплатно и обслуживается в течение года без комиссии.