Хоум Кредит Банк внедрил новое решение по распознаванию банковских карт — оно работает в мобильном приложении «Хоум Кредит» для iOS и распознает все карты с любой степенью износа: затертые, поцарапанные, электронные (без выпуклых эмбоссированных надписей), с любым фоновым изображением и любым расположением текста, следует из релиза финучреждения.

Раньше распознавались только карты без износа: недавно выпущенные и в хорошем состоянии.

«Долго и точно наводить камеру на карту тоже не нужно — распознавание и считывание данных о номере, сроке и владельце происходит мгновенно. Технология работает в любых ситуациях: при разном освещении, на ходу, в поездке на такси или поезде. Это существенно упрощает ввод данных при переводах с карты на карту и пополнении счета в мобильном банке», — сказано в сообщении.

Решение разработано компанией Smart Engines.