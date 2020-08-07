Новый универсальный офис «Железнодорожный» банка «Открытие» начал работать в Новосибирске. Отделение расположено по адресу: ул. Ленина, д. 18, говорится в релизе финучреждения.

Новый формат офиса ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий розничных клиентов.

«На площади более 260 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению населению полного спектра банковских, страховых и инвестиционных услуг, осуществляется подключение к digital-каналам банка для самостоятельного совершения большинства операций. Клиенты здесь могут оформить дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, подать заявку на ипотечный кредит, открытие и обслуживание счетов эскроу, осуществить обмен валюты, совершать платежи и переводы, а также подтвердить регистрацию на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

Офис «Железнодорожный» работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные дни.