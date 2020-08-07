ВТБ предложил Банку России продлить действие регуляторных послаблений для кредитных организаций на весь 2021 год. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Пока введенные на фоне пандемии послабления действуют до 1 октября текущего года.

Снятие регуляторных послаблений с 1 октября 2020 года является преждевременным, считает Пьянов. «Один из возможных, по нашему мнению, вариантов — это продлить ограничения на весь 2021 год», — отметил он.

По словам топ-менеджера, ВТБ уже «сформулировал и донес» свою позицию до регулятора. «Поскольку к ней прислушиваются, ждать (решения ЦБ. — Прим. Банки.ру) осталось недолго», — полагает Пьянов. При этом он сказал, что решение Центробанка ему пока неизвестно.



Напомним, ранее ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку риска по кредитам, реструктурированным из-за пандемии, а также временно не проводить отрицательную переоценку ценных бумаг.